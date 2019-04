'Wilhelmina dacht aan uitruil met nazi's om Belgische koning te helpen'

Koningin Wilhelmina wilde aan het einde van de Tweede Wereldoorlog laten onderzoeken of er een uitruil mogelijk was met de nazi's. Ze hoopte de Belgische koning Leopold III daarmee te kunnen helpen, die met zijn gezin door de Duitsers werd vastgehouden in Oostenrijk.

Dat schrijft Trouw op basis van een bundel met originele oorlogsdagboeken van haar minister van Buitenlandse Zaken Eelco van Kleffens. Die bundel, Majesteit, U kent het werkelijke leven niet, verschijnt vandaag.

Wilhelmina vroeg Van Kleffens om via het Vaticaan 'af te tasten' of hoge nazi's een vluchtweg kon worden geboden in ruil voor vrijlating van de Belgische koninklijke familie. Dat deed ze na een gesprek met Leopolds moeder, die bang was dat de Duitsers haar zoon en zijn gezin zouden liquideren.

Niet pausgezind

Het verzoek van de koningin is volgens de krant opmerkelijk, omdat Wilhelmina juist niet pausgezind was en in de oorlogsjaren anti-Duits. Maar uit de dagboeken blijkt desondanks dat ze een deal wilde sluiten om koning Leopold te helpen.

Wat er uiteindelijk met haar verzoek is gebeurd is niet duidelijk, zegt historicus Michael Riemens, die heeft meegewerkt aan de bundel. Leopold en zijn gezin overleefden de oorlog.