Onderminister van Justitie Rosenstein dient ontslag in

De Amerikaanse onderminister van Justitie Rod Rosenstein heeft zijn ontslag aangeboden. Rosenstein stelde in 2017 Robert Mueller aan om onderzoek te doen naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. Dat onderzoek, waar de onderminister toezicht op hield, werd vorige maand afgerond.

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het vertrek van Rosenstein. Trump nomineerde in maart al wel een opvolger: Jeffrey Rosen, die nu nog onderminister van Transport is. Rosenstein stelde zijn vertrek echter uit, omdat Muellers onderzoek bijna klaar was.

Afluisteren

Minister van Justitie William Barr en zijn onderminister Rosenstein concludeerden uit het rapport dat er geen bewijs was dat het campagneteam van Trump en de Russische autoriteiten hebben samengespannen om de verkiezingen te beïnvloeden.

Al sinds vorig jaar werd er gespeculeerd over het vertrek van Rosenstein. Dat begon met een bericht van The New York Times dat hij Trump wilde laten afluisteren om belastende informatie te verzamelen en zo een afzettingsprocedure te beginnen.

Rosenstein vertrekt op 11 mei.