Meer zelfmoorden onder Amerikaanse jongeren na uitkomen '13 Reasons Why'

In de maand dat Netflix de eerste afleveringen van 13 Reasons Why online had gezet, steeg het aantal zelfmoorden onder jonge Amerikanen. De serie gaat over gaat over een tiener die zichzelf van het leven berooft. Op cassettebandjes die ze aan klasgenoten stuurt, noemt ze dertien redenen daarvoor.

Volgens onderzoekers van de universiteit van Pennsylvania was het percentage zelfdodingen onder kinderen van 10 tot 17 jaar oud in april 2017 bijna 29 procent hoger dan je zou verwachten op basis van cijfers van voorgaande jaren.

De onderzoekers benadrukken daarbij dat hun studie geen oorzakelijk verband aantoont. Ook in de rest van 2017 lag het aantal zelfmoorden nog relatief hoog.