'Onderste steen boven' om zelfmoord-piek onder jongeren te verklaren

Mogelijk hebben veranderingen en bezuinigingen in de zorg, met bijvoorbeeld wachttijden in de jeugdzorg tot gevolg, een rol gespeeld. Maar het is ook mogelijk dat de hulp niet goed genoeg is. Mokkenstorm onderzocht eerder of en hoe hulpverleners over zelfmoordgedachten beginnen, en hier ook op terugkomen. "Daar is nog een wereld te winnen. Ik denk dat hulpverleners het een eng onderwerp vinden. Het idee heerst nog dat je op je donder kan krijgen."

Volgens de psychiater is het ook belangrijk dat mensen uit de omgeving van suïcidale mensen erover beginnen. "Het moet normaler worden dat als iemand wanhopig, radeloos of somber is, je vraagt of het echt wel gaat en je zorgen uit te spreken."