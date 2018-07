Forse toename zelfdodingen onder jongeren

Het aantal zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar is fors toegenomen. In 2017 maakten in deze leeftijdsgroep 81 mensen een einde aan hun leven, tegenover 48 een jaar eerder. Het gaat vooral om oudere tieners, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ook het totale aantal zelfdodingen nam vorig jaar toe, van 1894 naar 1917. Alleen onder 60-plussers waren er vorig jaar minder zelfdodingen.

Ruim vier op de tien van alle zelfdodingen was vorig jaar onder mensen van 40 tot 60 jaar.

Belangrijkste doodsoorzaak

Onder jongeren en jongvolwassenen is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. Het gaat om ruim een kwart van alle 10- tot 30-jarigen die vorig jaar overleden. In deze leeftijdsgroep stierf 15 procent aan kanker, 10 procent door verkeersongevallen en 5 procent aan hart- en vaatziekten.