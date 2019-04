Spotify eerste muziekdienst met 100 miljoen betalende abonnees

Een belangrijk mijlpaal voor het van oorsprong Zweedse Spotify. De muziekdienst heeft 100 miljoen betalende abonnees en is daarmee de eerste. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers.

Met de honderd miljoen tikt Spotify de bovengrens van de vooraf gestelde verwachtingen aan. Volgens het bedrijf werd de groei gedreven door onder meer promoties in de VS en Canada en doordat het zogeheten familieabonnement populair blijft.

Daarnaast lanceerde Spotify eind februari zijn aanbod ook in India en dat heeft nu al twee miljoen nieuwe gebruikers opgeleverd. Hoeveel van hen betalende gebruikers zijn, is niet duidelijk. Inmiddels is Spotify in 79 landen actief.

In totaal maken 217 miljoen mensen nu gebruik van de muziekdienst, het merendeel betaalt dus nog altijd niet. Daarbij brengen de betalende gebruikers verreweg het meeste geld in het laatje: 1,38 miljard euro. De gebruikers die naar advertenties luisteren leveren 126 miljoen euro op. Wel draaide het bedrijf verlies, net als in dezelfde periode vorig jaar.

Investeren in podcasts

Spotify is zijn blik aan het verbreden. Het bedrijf heeft begin dit jaar twee podcastbedrijven overgenomen, waaronder Gimlet Media. Dit is de uitgever van een reeks populaire podcasts zoals The Habitat (over zes vrijwilligers die leven op Mars nabootsen) en Reply All (over internetcultuur). In totaal heeft het bedrijf een half miljard dollar beschikbaar gesteld voor overnames dit jaar.

De muziekdienst verwacht dat de omzet uit podcast dit jaar zal gaan toenemen. Het bedrijf wil daarnaast gaan inzetten advertenties die meer aansluiten bij podcasts. Hoe dat er precies gaat uitzien, is nog onduidelijk.

Concurrentie met Apple

Het bedrijf, dat in 2006 is opgericht, ging vorig jaar april naar de beurs. Al jaren is Spotify de belangrijkste speler op de markt van muziekdiensten, maar tegelijkertijd heeft het de laatste jaren wel flinke concurrentie van Apple Music, de nummer twee.