Verlieslijdend maar belangrijk Spotify vanaf vandaag op de beurs

De grootste labels, Universal, Warner en Sony, bezitten naar verluidt samen tussen de 15 en 20 procent van Spotify. Zij cashen dus ook vandaag.

Concurrentie en miljardenclaim

Spotify heeft ook te maken met sterke concurrentie. Vooral Apple Music wordt gezien als een geduchte concurrent. Dat komt doordat de dienst standaard al staat geïnstalleerd op miljoenen iPhones en iPads. Volgens bronnen van The Wall Street Journal wordt er zelfs rekening mee gehouden dat Apple's muziekdienst deze zomer meer betaalde Amerikaanse gebruikers zal hebben dan Spotify. Dat betekent niet direct het einde van de dienst, maar voor Spotify is muziek de belangrijkste inkomstenbron, voor Apple niet.

Daarnaast moet Spotify ook nog een miljardenclaim afhandelen. Wixen, een uitgeverij met artiesten als Tom Petty en Neil Young, eist 1,6 miljard dollar. "Het gaat in feite om de vraag aan wie de muziekdienst geld moet betalen. Is dat alleen aan de artiest van het nummer of ook - als dat iemand anders is - aan degene die het nummer heeft geschreven?", legt De Vrieze uit. Wixen is van mening dat die laatste groep inkomsten is misgelopen.

Vanaf vandaag kan er dus gehandeld worden in het aandeel Spotify. Het gaat om een zogeheten direct listing. Dit betekent dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven om nieuw geld op te halen. Dat is goedkoper, omdat er geen zakenbanken aan te pas komen om het bedrijf te begeleiden naar de beursgang.