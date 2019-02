Spotify zet met overnames vol in op podcasts

Muziekdienst Spotify maakt er geen geheim van podcasts als een belangrijk onderdeel van de toekomststrategie te zien en heeft dat vandaag bevestigd. De van oorsprong Zweedse dienst neemt Gimlet Media en Anchor over.

Gimlet is de uitgever van een reeks podcasts, zoals The Habitat (over zes vrijwilligers die leven op Mars nabootsen) en Reply All (over internetcultuur). Anchor is een platform waar podcastmakers hun producties kunnen opnemen en verspreiden.

Met deze aankopen wordt Spotify eigenaar van een reeks populaire podcasts en verstevigt het zijn rol als uitgever. Het is de bedoeling dat de meeste producties ook op andere plekken, zoals iTunes, te vinden zijn. Maar sommige worden ook exclusief. En met Anchor zal Spotify het voor nieuwe podcasts makkelijker willen maken om te starten en vervolgens in Spotify een plek te krijgen.

Meer overnames

Spotify heeft voor Gimlet zo'n 230 miljoen dollar neergeteld, schrijft techsite Recode. Hoeveel geld Anchor de streamingdienst heeft gekost is niet bekend. De muziekdienst heeft zelf geen overnamebedragen bekendgemaakt. Er staan daarnaast nog meer aankopen op de rol: het bedrijf heeft er voor dit jaar tussen de 400 en 500 miljoen dollar voor gereserveerd.

"We geloven dat, naarmate de tijd verstrijkt, meer dan 20 procent van wat er op Spotify wordt geluisterd zal bestaan uit andere content dan muziek", zegt topman Daniel Ek in een begeleidende blog. Hij erkent dat toen Spotify in 2008 begon niet werd verwacht dat audio - en niet alleen muziek - de toekomst van zijn bedrijf zou worden.

Naar eigen zeggen is Spotify nu de op een na grootste podcastspeler op de markt. "Net zoals we dat hebben gedaan bij muziek, zal ons werk bij podcasts gefocust zijn op selectie en personaliseren", zegt Ek.

Eerste kwartaal winst

De overnames werden bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De muziekdienst maakt voor het eerste winst: 94 miljoen euro. Desondanks verwacht het bedrijf dit jaar een verlies van 200 tot 360 miljoen euro.

Spotify telt nu 207 miljoen gebruikers, waarvan net iets minder dan de helft (96 miljoen) betaalt voor de dienst. De jaaromzet kwam uit op 5,25 miljard euro.