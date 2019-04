Wekdienst 26/4: lintjesregen en mogen boa's met Koningsdag staken?

En dan nog even dit:

In Eexterhalte in Drenthe is één van de stenen van een hunebed gevallen. De stichting Het Drentse Landschap weet niet hoe dat is gebeurd. Mogelijk komt het door menselijk handelen, bijvoorbeeld doordat er iemand op het hunebed is geklommen. Vorig jaar startten Het Drentse Landschap en het Hunebedcentrum nog een campagne om het beklimmen van de hunebedden tegen te gaan. Bij de duizenden jaren oude grafkamers zijn daarvoor speciale waarschuwingsborden geplaatst.