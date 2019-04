Ruim honderd online verkopers e-sigaretten overtreden reclameverbod

Er is nog een reclame-regel: verkopers van e-sigaretten mogen niet doen alsof hun product een goed alternatief is voor de sigaret. Toch doen ze dat wel. Een van de webshops schrijft bijvoorbeeld: "Hou vol! Het kan zijn dat je even moet wennen aan de e-sigaret. Moet je hoesten? Dat kán een kwestie van gewenning zijn."

Dat de e-sigaret minder schadelijk is dan de sigaret, klopt. Maar over de schadelijke langetermijngevaren is nog weinig bekend. Dat komt doordat ze nog niet zo lang bestaan. Volgens het RIVM zijn e-sigaretten minder schadelijk dan tabakssigaretten, maar bevat de damp wel stoffen die slecht zijn voor de gezondheid.

Daarnaast is de e-sigaret niet voor iedereen een goed alternatief, zegt hoogleraar verslavingszorg Jacqueline Vink. "De terugval onder rokers is gewoon erg groot." Vink vindt niet dat niet-rokers aangemoedigd moeten worden om met e-sigaretten te beginnen. "Het is minder schadelijk dan sigaretten roken, maar wel echt schadelijker dan helemaal niks roken."