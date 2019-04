Meer dan 200 mensen in de VS in quarantaine door mazelen

Meer 200 studenten en medewerkers van twee universiteiten in Los Angeles zijn in quarantaine gezet omdat ze mogelijk zijn blootgesteld aan de mazelen. Alle 238 mensen zijn niet gevaccineerd of kunnen niet bewijzen dat ze immuun zijn.

De studenten en medewerkers zijn van de University of California en California State University. Ze moeten binnenblijven en contact met anderen vermijden. Als ze symptomen van de mazelen krijgen, moeten autoriteiten op de hoogte worden gebracht.

Als ze bewijzen dat ze zijn immuun zijn, kunnen sommigen na 24 uur weer naar buiten. Voor een aantal kan het betekenen dat ze een week in quarantaine zitten.

700 gevallen

De uitbraak van de mazelen in de Verenigde Staten is de ergste in 25 jaar. Zo'n 700 mensen zijn ziek geworden.

Eerder werd vanwege de uitbraak in een deel van de stad New York, waar een grote orthodox-joodse gemeenschap woont, de noodtoestand uitgeroepen. Een anti-vaccinatie beweging zou veel foute informatie verspreiden binnen de gemeenschap. "Bijvoorbeeld dat de vaccinatie autisme veroorzaakt of dat de ziekte zelf ze beschermt tegen kanker en eczeem", vertelt een arts uit de stad.