Asielzoekers mogen niet meer naar winkelcentrum Hoogeveen

Overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen mogen vanaf 13 mei niet meer op eigen houtje naar het winkelcentrum in die plaats. Het gebied waar zij zich mogen bewegen wordt in verband met overlast verder ingeperkt, schrijft staatssecretaris Harbers aan de Tweede Kamer.

Hoogeveen is één van de twee plaatsen in Nederland waar sinds 2017 een speciale opvang is voor maximaal vijftig overlastgevende asielzoekers. Het gaat hierbij vaak om mensen uit 'veilige landen' als Marokko, Algerije en Tunesië, die geen kans maken op een verblijfsvergunning en in een gewoon asielzoekerscentrum niet te handhaven zijn.

Ook Amsterdam heeft een zogeheten EBTL (Extra Begeleiding en Toezichtlocatie), waar strengere regels gelden, zoals een avondklok en een gebiedsgebod. De twee EBTL's maken deel uit van een proef die tot het einde van dit jaar duurt. Maar staatssecretaris Harbers schrijft dat nu al duidelijk is dat het regime voor een kleine groep onvoldoende werkt. Met name de inwoners van Hoogeveen ervaren veel overlast.

Huisregels aangescherpt

Daarom is besloten om over een paar weken de bewegingsvrijheid verder in te perken, maar ook om een aantal buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) in te zetten. Zij kunnen het huidige personeel, dat gespecialiseerd is in opvang en niet in handhaving, helpen bij het voorkomen, beheersen en beëindigen van conflicten.

Daarnaast worden de huisregels verder aangescherpt en moeten bewoners voortaan toestemming vragen als zij naar een winkel willen. Dat mag alleen bij goed gedrag en onder begeleiding van een medewerker van de EBTL.