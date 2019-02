Extra personeel voor overlastgevende asielzoekers Hoogeveen

De locatie voor extra begeleiding en toezicht (EBTL) van het asielzoekerscentrum in Hoogeveen heeft de afgelopen weken tien extra personeelsleden aangenomen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers denkt zo beter opgewassen te zijn tegen de uitbarstingen van geweld onder een kleine groep asielzoekers.

Sinds eind 2017 zijn er in Hoogeveen en Amsterdam EBTL-locaties. Asielzoekers die in gewone azc's herhaaldelijk onrust of problemen veroorzaken, kunnen daarnaartoe worden overgeplaatst door de rechter. In de EBTL Hoogeveen zijn vijftig plaatsen. Tot nu toe worden die volgens RTV Drenthe voor ongeveer de helft gebruikt.

Veruit de meeste van de mensen die daar terechtkomen, zijn 'veiligelanders', afkomstig uit landen die volgens de normen veilig zijn, zoals Marokko. Zij maken geen kans op een verblijfsvergunning in Nederland.

Van een trap gevallen

Eerder bleek dat de toen dertig personeelsleden van het EBTL de problemen nauwelijks de baas konden, In januari werd dat bevestigd door de Inspectie Justitie en Veiligheid. De problemen van de bewoners zouden groter zijn dan vooraf ingeschat, vooral omdat ze verslaafd zijn en/of kampen met medische en psychische problemen. Wekelijks zouden er vechtpartijen zijn. Een asielzoeker overleed vorig jaar nadat hij was geschopt door een andere asielzoeker en van een trap viel.

Nu er veertig mensen werken op de speciale opvang in Hoogeveen, moet het personeel daar alle werkzaamheden inclusief beveiliging zelf uitvoeren. De medewerkers van de EBTL Hoogeveen zijn voor een deel geworven uit voormalig gevangenispersoneel.