Het 'aso-azc': hier worden de meest asociale asielzoekers opgevangen

"Vaak heb je het over de avonden of juist de vroege ochtenden. De mentoren en woonbegeleiders, die staan in de frontlinie. Die krijgen echt alles mee. Dus dat is pittig.", zegt een medewerker die ons onherkenbaar te woord staat om zijn veiligheid en privacy te beschermen. "Als je een incident of calamiteit meemaakt en die is dusdanig ernstig dan wordt je sterk geadviseerd om met een traumapsycholoog te praten. Om het maar uit je systeem te krijgen."

Het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) constateert dat de omstandigheden in de EBTL zwaarder zijn dan in de normale opvang. Er komen steeds meer asielzoekers binnen, er is is relatief vaak politie-inzet nodig en een deel van de bewoners staat niet open voor begeleiding. Dat herkent de medewerker die wij spreken. "In het begin merk je wel dat bij een gedeelte van de groep die instroomt; die moet je eruit halen. Het gaat niet vanzelf."

Mohammed (hij wil alleen zijn voornaam kwijt) heeft een tijdje in een EBTL gezeten. Hij is homo en zijn vriend, ook een asielzoeker, veroorzaakte veel overlast. Ze werden van elkaar gescheiden ondergebracht in de EBTL's in Amsterdam en Hoogeveen. "Ze wilden me de hele tijd commanderen", vertelt hij. "Het was een streng regime. Alsof we criminelen waren."

