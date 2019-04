OM: het is moeilijk om identiteit bedreigers politici te achterhalen

Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie altijd probeert te achterhalen wie er achter strafbare bedreigingen aan het adres van politici zitten. Maar wanneer die dreigementen via sociale media worden geuit, is dat niet altijd makkelijk, omdat mensen vaak gebruik maken van pseudoniemen. Ook wonen de bedreigers niet altijd in Nederland.

"Wanneer uit het onderzoek van de politie blijkt dat de bedreiging waarschijnlijk vanuit het buitenland is verstuurd, heeft Nederland de hulp nodig van buitenlandse overheden om de afzender te kunnen achterhalen", zegt het OM. "Wanneer er geen rechtshulpverdrag is, zal de politie doorgaans hooguit IP-adressen waarvandaan de bedreiging is verzonden kunnen achterhalen en is het dikwijls onmogelijk om de identiteit van verdachten te achterhalen."

Cartoonwedstrijd

Het Openbaar Ministerie reageert hiermee op een bericht van De Telegraaf, waarin staat dat 200 doodsbedreigingen aan het adres van Geert Wilders "op de plank worden gelegd". De bedreigers van de PVV-leider wonen hoogstwaarschijnlijk niet in Europa en zijn daardoor moeilijk te vervolgen, zo kreeg Wilders volgens de krant van het OM te horen.

Toen de PVV'er vorig jaar een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed aankondigde, leidde dat tot veel verontwaardiging in de islamitische wereld. Met name uit Pakistan werd Wilders veel bedreigd. Veelal gebeurde dat via sociale media.

Reactie Wilders

Geert Wilders heeft boos gereageerd op het nieuws uit De Telegraaf. Hij zegt dat de doodsbedreigingen het Openbaar Ministerie niets interesseren. "Ongehoord en bloedlink", schrijft hij op Twitter.