Veiligheidsdiensten: toenemende dreiging in Nederland om cartoonwedstrijd

Na de licht oplopende internationale spanning over de geplande cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed, georganiseerd door PVV-leider Wilders, neemt nu ook bij de veiligheidsdiensten in Nederland de zorg toe. Dat melden bronnen aan de NOS.

"De veiligheidsdiensten spreken van een toenemende dreiging ook in Nederland", zegt politiek verslaggever Ron Fresen. "Waar ze zich vooral zorgen over maken is dat zij Pakistanen die in Nederland wonen of verblijven niet goed in beeld hebben. Of daar mensen tussen zitten die een dreiging vormen is dus ook niet helder."

Waar de aanwijzingen voor de toenemende dreiging uit bestaan blijft geheim. Fresen: "Maar die ongeveer honderd doodsbedreigingen die Wilders nu per dag krijgt komen echt niet alleen uit Pakistan. En als je dan bedenkt dat Wilders zijn cartoonwedstrijd pas in november wil houden, is dit ook niet snel voorbij."

Het kabinet noemt het dreigfilmpje van de vermoedelijk Pakistaanse man die in Den Haag werd opgepakt weerzinwekkend en onacceptabel. De man verschijnt morgen voor het eerst voor de rechter, die moet beslissen over de verlenging van zijn voorarrest.

Reisadvies

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vandaag ook het reisadvies voor Pakistan verscherpt. Nederlanders moeten in dat land geen drukke plaatsen bezoeken en uit de buurt blijven van demonstraties.

In diverse grote steden als Islamabad, Lahore en Karachi wordt gedemonstreerd tegen de cartoonwedstrijd, en dat maakt de situatie er voor Nederlanders in Pakistan er niet veiliger op.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft vandaag met zijn Pakistaanse collega over de beveiliging van de Nederlandse ambassade in Islamabad gesproken.