Pakistaanse betogers vieren afblazen van cartoonwedstrijd door Wilders

Pakistaanse betogers van de streng islamitische partij TLP hebben tot diep in de nacht gevierd dat Geert Wilders zijn cartoonwedstrijd heeft afgeblazen.

"Hun doel is bereikt en de rust is enigszins teruggekeerd. Nu gaan ze langzamerhand naar huis", zegt correspondent Aletta André in het NOS Radio 1 Journaal. De duizenden betogers gaan met bussen en auto's terug naar hun woonplaatsen.