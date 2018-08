Wilders blaast cartoonwedstrijd af vanwege dreigementen

PVV-leider Wilders heeft zijn cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed afgeblazen in verband met de dreigementen aan zijn adres en anderen. "Om het risico van islamitisch geweld te vermijden, heb ik besloten de cartoonwedstrijd niet door te laten gaan. Veiligheid van mensen gaat voor alles", schrijft hij op Twitter.

Wilders was van plan om op 10 november een tekenwedstrijd in de Tweede Kamer te houden, waarbij mensen 10.000 dollar konden winnen met een spotprent over Mohammed.

De wedstrijd leidde in de islamitische wereld, met name in Pakistan, tot een golf van verontwaardiging. "De dreigementen lopen de spuigaten uit", schrijft Wilders. "Er staat een prijs op mijn hoofd, een hoge Pakistaanse geestelijker heeft - zo vertelde de NCTb me recent - een fatwa tegen me uitgesproken en er is iemand gearresteerd die claimde me te willen vermoorden."

"Maar het gaat niet alleen om mij. Inmiddels lopen ook anderen gevaar door alle dreigementen van extreme moslims", vervolgt de PVV-leider. "Mijn punt over het gewelddadige en intolerante karakter van de islam is nu hiermee opnieuw aangetoond."