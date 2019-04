Kamer na ASML-debacle: Chinese Huawei weren bij aanleg 5G-netwerk

Het kabinet komt naar verwachting komende maand met een plan hoe om te gaan met de economische betrekkingen met China en spionage, de zogeheten "China Strategie". Staatssecretaris Keizer liet vorige week weten dat het kabinet daarmee worstelt.

"Elke dag dat we langer wachten op die strategie is een dag langer dat China ons als Europese Unie uit elkaar kan spelen", aldus D66-Kamerlid Sjoerdsma.

Vandaag zegt minister Wiebes zegt in een reactie dat economische spionage "een belangrijk probleem en een bedreiging voor onze welvaart" is. Volgens het kabinet moeten bedrijven "alert zijn op hoe ze zaken doen". Het is volgens het kabinet duidelijk dat "economische veiligheid de komende jaren hoog op de agenda van het kabinet staat".

GroenLinks-Kamerlid Van der Lee is niet bang dat de Chinezen het zullen uitleggen als staatsbemoeienis in de vrije markt. "We hebben al langer discussies met China over vrijhandel. De wederkerigheid in die relatie is niet op orde. We geven China mogelijkheden die we daar zelf niet hebben, en daarnaast speelt de bewuste strategie om hoogwaardige technologie illegaal in handen te krijgen. Daar moeten we echt tegen optreden."