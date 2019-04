Kamer ontdaan door Chinese spionage: we worden leeggeroofd

De PVV heeft ook vragen aan het kabinet. "Wat is de herkomst van de spionnen? Hoe kwamen ze bij ASML terecht?Wat was hun beloning? Zijn ze strafrechtelijk vervolgd?" zegt Kamerlid De Roon.

'China strategie'

Het kabinet werkt aan een "China strategie" die meer duidelijkheid moet geven hoe we met China moeten omgaan. Chinese en Nederlandse bedrijven investeren over en weer, maar de AIVD waarschuwt al langer voor Chinese spionage. Staatssecretaris Keijzer (CDA) zei eerder deze week dat het "ingewikkeld" is en dat het kabinet er mee worstelt. De strategie zou volgende maand naar buiten moeten komen.

Dan moet ook duidelijk worden of het Chinese Huawei in Nederland het 5G-netwerk mag bouwen. Uitstel is niet echt een optie, want voor de zomer wil Keijzer beginnen met de veiling van de 5G-frequenties, de snellere opvolger van 4G.