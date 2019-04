Politiek worstelt met vaccinatieplicht: 'Wel fietshelm, geen inenting?'

Net acht maanden oud is het zoontje van Nicole Gommers als hij op de intensive care in Leiden belandt. Een week lang is hij doodziek: hij eet en drinkt niets meer, heeft een dubbele longontsteking en hartproblemen. Het gaat maar net goed. Micha blijkt besmet geraakt te zijn met mazelen. Door een ouder kind dat maar heel even op de babygroep beneden kwam. En bewust niet bleek ingeënt te zijn door haar ouders.

Het is inmiddels bijna zes jaar verder. Nicole brengt Micha vanmiddag naar voetbaltraining, het gaat goed met hem. Maar nog altijd is Nicole zich ervan bewust hoe anders het had kunnen lopen. "Ik ben ervan overtuigd dat anti-vaxxers echt niet uit kwaadheid handelen. Maar de onwetendheid over de gevaren is groot. En ik vraag me af: gaat het argument van zelfbeschikking van ouders om niet in te enten boven het recht van leven van andere kinderen? Zoals mijn kind?"

Het is een vraag waar ook de politiek mee worstelt. Vorig jaar raakten in Europa 41.000 mensen met de ziekte besmet, 37 mensen overleden eraan. Deze week werd vanwege de mazelen in Brooklyn in New York de noodtoestand uitgeroepen en bleek op een crèche in Den Haag een vierde besmetting te zijn.

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) zei eerder dat het voor een vaccinatieplicht te vroeg is, maar gisteren erkende staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken, VVD) dat het kabinet wel onderzoekt of zo'n plicht een oplossing kan zijn. De politiek koos tot nu toe niet voor zo'n plicht, omdat dat juridisch uiterst ingewikkeld ligt.