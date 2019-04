Noodtoestand in Brooklyn vanwege mazelenuitbraak

In Rockland County, ten noorden van New York, zijn sinds oktober 166 gevallen geteld. Ook hier wonen veel orthodoxe joden, met banden met geloofsgenoten in Williamsburg. Er zijn geen aanwijzingen dat orthodoxe joden zich om religieuze redenen niet laten vaccineren.

Zeer besmettelijk

Ook elders in de VS steekt de ziekte de kop op. In totaal zijn in negentien staten 465 gevallen geteld. Mazelen is een van de meest besmettelijke ziekten. Patiënten kunnen in ernstige gevallen longontsteking of stuipen krijgen. In zeer zeldzame gevallen veroorzaakt mazelen een dodelijke hersenontsteking.

In Nederland is de kans dat een patiënt komt te overlijden kleiner dan 1 op 10.000.