Brabantse kinderdagverblijven weigeren kinderen zonder vaccinatie

In Noord-Brabant zijn kinderdagverblijven waar kinderen die niet ingeënt zijn worden geweigerd. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Officieel mogen kinderen niet om die reden uit de opvang worden geweerd.

Inenten is een thema waar veel opvangorganisaties momenteel mee worstelen. De vaccinatiegraad in de provincie daalt al jaren, omdat ouders bang zijn voor de vermeende bijwerkingen van inentingen. In veel Brabantse gemeenten wordt bijvoorbeeld een vaccinatiegraad van 95% voor mazelen niet gehaald.

Hoe lager het aantal gevaccineerde kinderen, hoe groter de kans dat kinderen dat besmettelijke ziektes als de mazelen, bof of rodehond krijgen.

Afspraken

Uit de rondgang blijkt dat veel kinderdagverblijven bij de inschrijving aan ouders vragen of een kind ingeënt is. Maar als dat niet zo is mogen ze de inschrijving dus niet weigeren.

Volgens Omroep Brabant geven meer dan tien kinderdagverblijven aan dat er afspraken zijn om kinderen te weigeren als ouders aangeven principieel tegen inenten te zijn. Vaak zijn die gemaakt in samenspraak met de oudercommissie.

Rijen

Een opvang uit Rijen geeft toe dat er wel eens een kind is geweigerd. "Dit gebeurde toen zich een ouder meldde die haar kind niet vaccineerde om medische redenen, dat kind hebben we uiteindelijk geweigerd." Volgens de opvang gebeurde dit na overleg met de GGD. "Ze zeiden: je mag niet weigeren, maar je mag je wel je eigen beleid schrijven. Toen hebben we in het beleid gezet dat alle kinderen ingeënt moeten zijn." De moeder had daar volgens de kinderopvang begrip voor.

De GGD zegt tegen Omroep Brabant dat ze kinderdagverblijven nooit adviseren of zij kinderen die niet gevaccineerd zijn wel of niet mogen weigeren. Ze volgen de lijn van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onder de radar

Boink, de belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang, laat aan de NOS weten dat het weigeren van kinderen die niet gevaccineerd zijn in het hele land sporadisch voorkomt en onder de radar blijft. Dat de kinderdagverblijven in Brabant er eerlijk voor uitkomen geeft aan hoe hoog de emoties rond dit thema zijn opgelopen.

In de toekomst wordt het voor kinderdagverblijven waarschijnlijk wel mogelijk om kinderen te weigeren als ze niet ingeënt zijn. D66 drong er kort geleden op aan dat er snel een wetsvoorstel moet komen waarin dat mogelijk wordt gemaakt.