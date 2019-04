Weer baby met mazelen op crèche Den Haag

Een vierde kind dat in Den Haag op een kinderdagverblijf zit, blijkt met mazelen besmet te zijn, meldt de GGD Haaglanden.

Begin vorige week werd bekend dat drie crèchekinderen onder de 4 jaar de ziekte onder de leden hebben. Van het vierde kind was dit nog niet zeker. De baby's waren niet ingeënt omdat ze daar nog te jong voor waren. De eerste inenting is met 14 maanden.

Een van de patiëntjes heeft het virus waarschijnlijk in het buitenland opgelopen. Om welk kinderdagverblijf het gaat, wil de GGD niet tegen Omroep West zeggen.

Mazelen wordt veroorzaakt door een virus. Besmetting vindt plaats via druppeltjes die met hoesten en niezen worden verspreid. Eén ziek kind besmet minstens tien anderen die niet tegen mazelen zijn ingeënt of geen mazelen hebben gehad.

Vlekjes met rode stip

De dienst onderzoekt nog of de zeer besmettelijke ziekte zich verder heeft verspreid. "Er zijn geen nieuwe gevallen bekend, maar het contactonderzoek loopt nog", zegt een woordvoerder.

Mazelen begint meestal met hoge koorts, hoesten en rode ogen. Verder gaat de ziekte gepaard met witte vlekjes met een rode stip aan de binnenkant van de wangen, vlekjes op het gezicht, in de nek en de hals.

In 5 tot 10 procent van de gevallen krijgen patiënten oorontsteking met soms blijvende doofheid als gevolg. 1 tot 5 procent krijgt een (levensbedreigende) longontsteking. Sporadisch leidt mazelen tot een acute hersenontsteking die vaak blijvende hersenschade geeft.

Niet ingeënte kinderen weigeren

D66 riep de Tweede Kamer vorige week op om haast te maken met een wet die kinderdagverblijven toestaat om niet ingeënte kinderen te weigeren. In Nederland worden kinderen tegen mazelen twee keer ingeënt (na 14 maanden en als ze 9 jaar zijn).

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er in Nederland tien patiënten met mazelen gemeld bij het RIVM. Dit is meer dan in voorgaande jaren. In dezelfde periode in de jaren 2015 tot en met 2018 werden namelijk maximaal twee patiënten met mazelen gemeld.