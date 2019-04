'Shell voelt de druk om te verduurzamen, maar bevindt zich in spagaat'

De groene stappen van Shell zijn meer dan een imagokwestie, zegt Mark van Baal, aandeelhouder van belangenclub Follow This. Hij wijst erop dat hoewel nog 97 procent van de totale investeringen naar fossiele energie gaat, Shell een paar jaar geleden nog helemaal niets deed op dit vlak. "Toen kregen wij te horen dat ze zich focusten op olie en gas. Nu laten ze zien dat ze zich langzaam realiseren dat ze moeten veranderen."

De geringe omvang van de goede bedoelingen zorgen ervoor dat Shell bezig is met windowdressing (goede sier maken, red.), zegt Urgenda-directeur Marjan Minnesma. "Op hun totale investeringen is het peanuts wat Shell doet qua duurzaam investeren. Al die kleine dingetjes kan ik niet serieus nemen. Zolang ze niet bewegen naar bijvoorbeeld het streven om over 20 jaar helemaal klimaatneutraal te zijn."

De actie van Shell om de CO2-uitstoot van je auto te compenseren door 1 cent extra per liter brandstof te betalen, is positief zou je denken. Maar volgens Urgenda-directeur Marjan Minnesma is het niet de manier om over te gaan op een duurzaam vervoersysteem en heeft het zelfs een ongewenst effect. "Je houdt hiermee in stand dat mensen denken: 'Ik kan blijven rijden, want ik heb het gecompenseerd.'"

Druppel op een gloeiende plaat

De vraag of het hier gaat om een oprechte poging te verduurzamen of dat er inderdaad sprake is van een imagokunstje zoals Minnesma suggereert, is niet eens de belangrijkste vraag stelt professor socio-ecologische interacties aan de Radboud Universiteit Noelle Aarts.

"In termen van milieu en klimaat is het waardeloos wat Shell over het algemeen doet. Ook dit CO2-neutrale rijden is slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar juist bij dit soort bedrijven moet je die druppels verzamelen, waarderen, omarmen. Niet omdat het goed is voor het bedrijf, maar omdat elke aandacht voor CO2-neutraal leven welkom is. Dat moet de nieuwe norm worden om het klimaat te redden, en daar draagt dit hoe dan ook aan bij."