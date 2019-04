Shell: klant kan extra betalen om 'CO2-neutraal' te tanken

Vanaf volgende week woensdag biedt Shell klanten in Nederland de mogelijkheid om één cent extra te betalen per liter benzine, diesel of LPG. Met dat extra bedrag wil Shell vervolgens CO2-uitstoot compenseren.

Volgens Shell is die ene cent genoeg om CO2-neutraal te rijden. "Dit biedt klanten in Nederland een tussenoplossing zolang elektrisch rijden nog niet voor iedereen betaalbaar is", zegt Marjan van Loon, directeur van Shell Nederland.

Bomen in het buitenland

De vrijwillige bijdrage van klanten wordt geïnvesteerd in CO2-compensatieprojecten. Bijvoorbeeld door het planten van bomen in Peru en Indonesië. Bomen nemen CO2 op uit de lucht en zetten die om in zuurstof en biomassa.

Shell zegt in het buitenland te investeren in zulke projecten omdat Nederland nog geen gecertificeerd systeem van CO2-compensatie heeft. Zakelijke rijders met een Shell-tankpas konden hun CO2-uitstoot al laten compenseren.

Klanten van verschillende vliegmaatschappijen kunnen al langer de CO2-uitstoot van hun vlucht compenseren, door wat extra te betalen. Het aantal mensen dat dat doet groeit, maar nog altijd gaat het om een zeer klein deel van de klanten.

Ook bomen in Nederland

Om ook iets in Nederland te doen gaat Shell wel met Staatsbosbeheer samenwerken om in 12 jaar tijd meer dan 5 miljoen bomen te planten. Shell investeert daarvoor ruim 17 miljoen euro in een fonds van Staatsbosbeheer.

"Met deze samenwerking is Staatsbosbeheer in staat om lege plekken in het bos, die ontstaan door de essentaksterfte, van nieuwe bomen te voorzien," zegt Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer.

Shell zegt met de samenwerking een actievere rol te willen spelen in de energietransitie.

Shell investeerde in 2018 wereldwijd zo'n 26 miljard dollar in olie en gas. In 2019 en 2020 wil het bedrijf jaarlijks 1 tot 2 miljard dollar investeren in duurzame energie.