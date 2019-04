Milieudefensie dagvaardt Shell in rechtszaak om uitstoot

Shell is officieel gedagvaard door Milieudefensie. De belangenorganisatie eist samen met zes andere organisaties en ruim 17.000 mensen dat het bedrijf zich houdt aan de klimaatdoelen van Parijs. Met een gang naar de rechter hopen zij Shell hiertoe te kunnen dwingen.

Volgens Milieudefensie doet Shell veel te weinig om de uitstoot van milieuvervuilende stoffen bij fossiele brandstoffen en CO2 tegen te gaan. Volgens advocaat Roger Cox die de belangenorganisatie bij staat, brengt het bedrijf hierdoor mensenlevens in gevaar.

Shell-topvrouw Marjan van Loon nam de dagvaarding in ontvangst. De multinational zegt dat actie tegen klimaatverandering nodig is. "Maar de rechtszaal is naar onze mening niet de aangewezen plek om iets de doen aan de wereldwijde uitdaging van klimaatverandering", laat Shell in een reactie weten.