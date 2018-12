Shell koppelt bonussen aan concrete klimaatdoelen

Om bij te dragen aan het klimaatakkoord van Parijs gaat olie- en gasmaatschappij Shell vanaf 2020 concrete klimaatdoelen stellen. Doelen voor de korte en middellange termijn, dus voor drie tot vijf jaar, worden gekoppeld aan de beloning voor de top van het bedrijf. Als de doelstellingen niet gehaald worden, heeft dat dus financiƫle consequenties.

Dat heeft Shell bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring met grote aandeelhouders, verenigd in Climate Action 100+. Die hebben samen meer dan 32 biljoen dollar aan vermogen in beheer.

Shell kondigde vorig jaar aan dat het de CO2-uitstoot van zijn energieproducten in 2050 gehalveerd wil hebben, maar wilde daar voor de korte en middellange termijn geen concrete doelen aan verbinden. Dat zou te ver in de toekomst kijken zijn en de bedrijfsvoering te veel belemmeren. Aandeelhouders drongen echter aan op concrete doelstellingen en wilden die ook koppelen aan de beloning.

Serieus

De plannen moeten de twijfels wegnemen dat Shell het klimaatakkoord onvoldoende serieus neemt en te vrijblijvend is. Shell-topman Van Beurden noemt het voortschrijdend inzicht. Met de institutionele aandeelhouders, zoals verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen, is uitvoerig gesproken. "We hebben een manier gevonden om onze langetermijnklimaatambities te vertalen naar kortetermijndoelstellingen en dat in te bouwen in ons beloningssysteem."

Anne Simpson, als directeur van het Amerikaanse pensioenfonds CalPers lid van de investeerdersgroep Climate Action 100+, juicht het besluit van Shell toe. "Shell neemt het voortouw en we hopen dat andere grote bedrijven volgen."

Pensioenfonds ABP, een van de partijen waarmee Shell gesproken heeft, is blij met de stap. "Een belangrijke stap, omdat Shell zijn ambities in het beloningsbeleid vastlegt en zo duidelijk maakt dat het menens is", zegt bestuursvoorzitter Wortmann.

De klimaatplannen en het beloningsbeleid worden in 2020 van kracht, als de aandeelhouders akkoord gaan.