Shell stapt uit lobbyclub want 'niet groen genoeg'

AFPM bedankt Shell in een reactie voor de periode dat het bedrijf lid was en wijst erop dat er meer dan driehonderd bedrijven wel lid blijven. "Zoals in elke familie zitten we niet altijd op één lijn, maar we proberen altijd het beste te doen voor onze leden en voor de klanten die op ons vertrouwen."

Volgens Van Baal van Follow This is Shell er nog niet. "Shell heeft de meest groene beloftes van de grote oliemaatschappijen. Ze moeten die nog in daden omzetten."

De top van Shell heeft er zelf financieel baat bij dat het bedrijf verduurzaamt. Vanaf volgend jaar zijn de beloningen voor de top gekoppeld aan klimaatdoelen.