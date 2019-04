Nederlandse bedrijven beloven miljoenen te steken in vluchtelingenhulp

Banen worden overigens niet alleen in Europa gecreëerd. Verreweg de meeste vluchtelingen zitten buiten Europa, stellen de bedrijven. Daarom willen ze ook in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika vluchtelingen aan werk helpen. Daarvoor worden nu nog plannen gemaakt.

Er is ook aandacht voor extra hulpverlening voor vluchtelingen in benarde situaties. Unilever wil bijvoorbeeld met hun zepen de hygiëne in Libanese vluchtelingenkampen verbeteren. En Philips wil met de Philips Foundation gaan zorgen voor medische hulpmiddelen in vluchtelingenkamp Al-Hol in Syrië. Shell zegt de komende drie jaar te gaan werken aan schonere energievoorzieningen voor vluchtelingen.