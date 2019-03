Werken in kamp met IS'ers: 'Ik twijfel voor het eerst om hulp te geven'

Wat doe je als hulpverlener in een kamp met onder andere vrouwen en kinderen van IS-strijders? Met die vraag worstelde Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling toen ze deze week het vluchtelingenkamp Al-Hol in het noordoosten van Syrië bezocht.

Nu het laatste IS-bolwerk Baghouz onder vuur wordt genomen, belanden steeds meer mensen in het Syrische kamp. Er zitten nu 70.000 mensen, onder wie naar schatting 7000 Syriëgangers uit het Westen. Het gaat vrijwel alleen maar om vrouwen en kinderen. Niet alleen slachtoffers van IS, maar dus ook veel sympathisanten van de terreurgroep.

De situatie in het kamp is slecht, meer dan honderd kinderen zijn volgens de VN omgekomen aan de gevolgen van ondervoeding, longontsteking en diarree. "Het is voor het eerst in 15 jaar dat ik een plek bezoek waar de nood enorm hoog is, maar waar mijn gevoel twijfelt over het geven van hulp."

Ceelen zegt niet te weten hoeveel IS-sympathisanten er zijn. "Maar ik zag veel fundamentalistische moslimvrouwen. De mensen die nu recent het kamp binnenkomen, zijn duidelijk mensen die IS ondersteund hebben. En ze zijn fel aanhanger van IS. Deze dames roepen luidkeels dat ze de 'vrouwen van IS zijn' en leggen hun wil op aan andere bewoners in het kamp. Ze bepalen steeds meer de sfeer, die grimmiger wordt. Daardoor wordt het werk voor hulpverleners steeds ingewikkelder."