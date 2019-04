Frans Timmermans wil einde maken aan ongelijke beloning mannen en vrouwen

Timmermans maakt zich er geen zorgen over. "Dat is van de regeringspartij. Ik zie dat de Polen de rechtsstaat willen verdedigen en dat worden er steeds meer. Meer dan 80 procent van de Polen steunt het lidmaatschap van de Europese Unie en gelooft erin. Dat is voor mij het belangrijkste."

De jonge vrouw in het publiek die de vraag over ongelijke betaling stelde, lacht. Ze heeft van Timmermans, die zich een mannelijke feminist noemt, een belofte gekregen. Hij gaat het gat - nu verdienen vrouwen gemiddeld 16 procent minder dan mannen voor hetzelfde werk - dichten.