Voorarrest verdachte aanslag Utrecht weer verlengd

Gökmen T., de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslag op het 24 Oktoberplein in Utrecht vorige maand, blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd, de maximale termijn.

Het is de tweede keer dat het voorarrest van T. wordt verlengd. Twee weken geleden werd het voorarrest ook al verlengd.

Pro-formazitting

De zitting van vandaag en die van twee weken eerder waren achter gesloten deuren. De eerste openbare zitting in de zaak is een pro-formazitting. Dan wordt besproken hoe het onderzoek en het voorarrest ervoor staan. Inhoudelijk wordt de zaak dan nog niet behandeld.

Het is niet duidelijk wanneer de zitting in de zaak tegen Gökmen T. is gepland. T. wordt verdacht van drie strafbare feiten: moord of doodslag op meerdere personen met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk.

Vier doden

Bij de aanslag op 18 maart in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht vielen vier doden. Na een klopjacht werd Gökmen T. elders in de stad opgepakt.

T. heeft bekend dat hij de schutter in de tram was. Hij zegt dat hij alleen handelde.

Wat gebeurde er 18 maart in Utrecht? We maakten op de dag van de aanslag deze video: