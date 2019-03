Gökmen T. bekent aanslag Utrecht, motief blijft onduidelijk

Hoofdverdachte Gökmen T. heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de aanslag van maandag op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Hij zegt dat hij alleen handelde.

De 37-jarige T. heeft vanochtend bij de rechter-commissaris alle strafbare feiten bekend. Hij heeft verklaard dat hij de schutter is. Daarmee is hij verantwoordelijk voor drie doden en zeven gewonden. Of hij ook heeft gezegd dat hij handelde vanuit een terroristisch motief, wil het OM "in het belang van het onderzoek" niet zeggen.

T. is onder meer meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk ten laste gelegd. Ook wordt hij beschuldigd van poging tot doodslag en bedreiging, beide vanuit een terroristisch oogmerk.

Strafblad

T. had al een strafblad en moet in de zomer voor de rechter verschijnen in een zaak waarin hij wordt beschuldigd van verkrachting en mishandeling.

Vanochtend heeft het OM een 40-jarige man vrijgelaten. Hij was verdachte omdat T. in zijn woning werd aangehouden. Er is volgens het OM geen bewijs dat hij T. heeft geholpen bij de aanslag.