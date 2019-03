Getuige aanslag Utrecht: 'Toen ik wegrende, zag ik kogels in een autoruit vliegen'

Op het moment dat Gökmen T. om zich heen schiet in een tram in Utrecht, is Nicky van Grinsven toevallig in de buurt. "Het eerste wat ik zag was een meisje, schreeuwend."

Hij helpt het meisje in veiligheid brengen, en ontsnapt zelf ternauwernood aan de kogels. "Je ziet letterlijk de kogelgaten in de autoruit vliegen. En dat besef is heel raar, heel moeilijk."