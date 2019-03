Politie Utrecht houdt klopjacht op 37-jarige verdachte Gökmen Tanis

De politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de verdachte van de aanslag vanochtend in een tram in Utrecht. Het gaat om de 37-jarige Gökmen Tanis. Hij is in Turkije geboren, meldt de politie.

De politie is sinds het incident met man en macht naar de man op zoek. "Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingslijn", twittert de politie. De tweet is vergezeld van beelden die zijn gemaakt in een tram, vermoedelijk die waar de dader vanochtend toesloeg. Straten in Utrecht zijn afgesloten en inwoners krijgen het advies om binnen te blijven.

Kort voor het incident is op de Amerikalaan in Utrecht een rode Renault Clio gekaapt; de politie spreekt van carjacking. De Renault is later teruggevonden op de Tichelaarslaan. Of er een verband is met de aanslag in de tram is onduidelijk.