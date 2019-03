NCTV: vermoedelijk terroristische aanslag, schutter nog voortvluchtig

Risicovolle operatie

Het zoeken naar de dader is een risicovolle operatie, sprak Aalbersberg. "De hulpdiensten kunnen nu al hun energie aangrijpen om hun taak uit te voeren. Het is goed Daarom is het dreigingsniveau in Utrecht verhoogd." Het verhogen van het dreigingsniveau is ook bedoeld om burgers alert te maken.

Volgens Aalbersberg is er geen aanleiding om het dreigingsniveau voor de rest van het land ook te verhogen. Het dreigingsniveau is in Nederland 4, in de provincie Utrecht is dat in elk geval tot 18.00 uur vanavond verhoogd tot 5.

Bekijk in de video hieronder een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in Utrecht: