Syriëganger Riedijk: 'De filmpjes die ik zag, gaven rooskleurig beeld'

Riedijk zegt tijdens het interview zich veel niet meer te herinneren. Aan de gewapende strijd heeft hij naar eigen zeggen nooit deelgenomen. Toch bleef hij ruim vier jaar in het kalifaat. Hij reisde mee met de terreurgroep tot er niets meer over was dan een paar vierkante kilometer, in Baghouz, dat vorige week uiteindelijk werd ingenomen door de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten.

Nu het laatste stukje kalifaat is ingenomen, heeft Islamitische Staat geen grondgebied meer in handen. Duizenden IS-strijders zitten in de gevangenis in Noord-Syrië, tienduizenden IS-vrouwen en hun kinderen bevinden zich in kampen. De Koerden, die dat deel van Syrië in handen hebben, willen dat onder meer Europese landen zoals Nederland strijders en families terughalen en hier berechten. En ook de meeste IS'ers zelf zien zichzelf liever in een Europese cel dan in een Syrische.

'Rooskleurig beeld'

Riedijk sloot zich in 2014 aan bij IS. Hij gaf zich kortgeleden bij Baghouz over aan de Syrische Democratische Strijdkrachten en zit sindsdien vast. Hij is in Nederland bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel voor deelname aan een terroristische organisatie. De Nederlandse IS-strijder blijft in het interview volhouden dat hij niet heeft gevochten, geen misdaden heeft gepleegd en vooraf niets wist van de gruweldaden door jihadisten in het kalifaat.

Van der Steen: "Maar op internet waren die onthoofdingsvideo's toch te zien?" Riedijk: "De internetfilmpjes die ik zag, gaven een rooskleurig beeld van Islamitische Staat. Van een restaurant in een straat waar mensen thee zaten te drinken."

Bekijk hier hoe Riedijk ontkent dat hij wist van de onthoofdingen door IS, voor hij zich aansloot: