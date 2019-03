Hoe kunnen al die Europese jihadisten, zoals Riedijk, worden berecht?

Hij wist naar eigen zeggen niets van alle gruwelijke misdaden. Het spijt hem dat hij zich bij Islamitische Staat heeft aangesloten, zegt Yago Riedijk uit Arnhem in een interview met de NOS. Zoals hem zijn er nog honderden andere Europese jihadisten, mannen en vrouwen, die hopen terug te keren nu het kalifaat in puin ligt.

Deze jihadisten berechten wegens oorlogsmisdaden wordt een forensische, juridische én politieke monsterklus. "Iedereen probeert zijn handen in onschuld te wassen", zegt correspondent Marcel van der Steen.

De Koerdische detentiekampen in het noordoosten van Syrië zitten vol jihadverdachten die het allerlaatste stukje kalifaat, het vorig weekend gevallen bolwerk Baghouz, zijn ontvlucht.

"Zij beweren allemaal dat ze wasmiddel verkopen of telefoons repareren. Niemand zegt natuurlijk dat hij mensen heeft vermoord", aldus Van der Steen. Maar volgens de Koerden verblijven in hun kampen duizenden oud-IS'ers die bijvoorbeeld onthoofdingen en verkrachtingen op hun naam hebben staan.

Hoeveel Nederlandse en Europese jihadisten(families) zijn er?

Momenteel zijn er nog 135 Nederlanders met 'jihadistische intenties' in Syrië, meldt de AIVD. Het grootste deel daarvan is aangesloten bij terreurorganisaties als IS of Al-Qaida. Een kleine groep, 25 mannen en vrouwen, zit vast in Koerdische detentiekampen. Zo'n 40 kinderen met tenminste een Nederlandse vader of moeder leven in deze kampen.

