Lichamen geborgen uit groot massagraf in Raqqa

Net buiten het voormalige IS-bolwerk Raqqa in Syrië zijn de eerste tientallen lichamen geborgen uit een groot massagraf. Het graf werd vorige maand gevonden en bevindt zich onder een akker op een diepte van zo'n 60 centimeter.

Het graf bevat waarschijnlijk meer dan 3000 lichamen en bij individuele graven in de buurt liggen nog eens duizend slachtoffers begraven.

Van veel stoffelijke overschotten is weinig meer over, anderen zijn meer intact. "Dit is een man van ongeveer 35 jaar, met derdegraads brandwonden", vertelt een forensisch medewerker aan persbureau AFP, terwijl hij resten van kleding van een lijk verwijdert.

De lichamen worden in witte zakken gestopt en voorzien van de datum en het woord "niet-geïdentificeerd". Het is het grootste massagraf dat is gevonden sinds IS in 2014 naar Raqqa kwam, zegt hij.

Oranje pakken

Terreurgroep IS vermoordde tijdens zijn opmars in Syrië duizenden mensen die zich niet meteen overgaven. De verwachting is dat er de komende jaren meer van dit soort plekken worden ontdekt.

Tot nu toe zijn in de omgeving van Raqqa acht andere massagraven aangetroffen, waaronder een met 900 lichamen. Onderzoekers hebben van omwonenden gehoord dat zich regelmatig mensen verzamelden rond iemand in een oranje pak, die dan vermoedelijk werd geëxecuteerd.

Het is bekend dat leden van IS iemand een oranje overall aantrokken voordat ze hem doodden. Mogelijk is de Amerikaanse journalist James Foley, van wie beelden in zo'n oranje pak de hele wereld overgingen, ook in de buurt van Raqqa omgebracht.

Raqqa werd door IS bestempeld als hoofdstad van het kalifaat, de zelfverklaarde islamitische staat. De terreurorganisatie werd vorig jaar uit de stad verdreven. IS is momenteel op een haar na verslagen; vandaag zijn tientallen burgers uit het laatste IS-bolwerk in het oosten van Syrië geëvacueerd.