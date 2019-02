Tientallen vrachtwagens evacueren Syriërs uit laatste IS-bolwerk

Tientallen vrachtwagens hebben burgers weggehaald uit de Syrische stad Baghouz, het laatste bolwerk van Islamitische Staat. Journalisten aan de rand van de Oost-Syrische stad hebben de inwoners zien vertrekken.

Het transport was geregeld door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die worden gesteund door de Verenigde Staten.

Volgens verscheidene bronnen zijn nog een paar duizend Syriërs achtergebleven in Baghouz. De bedoeling is dat zij later worden geëvacueerd, mogelijk vandaag nog.

IS-strijders achtergebleven

Maar onder de achterblijvers is ook een onbekend aantal IS-strijders. Volgens de Amerikanen gaat het om de meest strijdbare IS'ers. De SDF wil pas overgaan tot een aanval en arrestatie als alle burgers daar weg zijn en dus geen gevaar meer lopen.

De Syrische Democratische Strijdkrachten hebben in 2017 de stad Raqqa heroverd op IS. Ze wisten daarna de terroristen steeds verder terug te dringen.