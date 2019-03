Rutte: bedreigingen aan adres Thierry Baudet 'totaal onacceptabel'

Premier Rutte noemt bedreigingen tegen politici zoals Thierry Baudet volstrekt onacceptabel en roept op tot verdraagzaamheid. Tegen De Telegraaf zegt de premier dat alle politici in veiligheid en vrijheid hun werk moeten kunnen doen. "Democratie is geen gemakkelijk, maar wel een rijk bezit. Dat moeten we met z'n allen beschermen", waarschuwt Rutte.

Afgelopen weekend circuleerde een filmpje op sociale media waarin een demonstrant van een betoging in Amsterdam zingt: "Als je Thierry dood wilt schieten, zeg dan paf." De politie in Amsterdam onderzoekt de zaak.

Het was niet het eerste incident. De Universiteit Utrecht zette vrijdag een docent op non-actief die na de verkiezingsoverwinning van Baudets partij Forum voor Democratie op Facebook schreef: "Volkert, waar ben je?" Daarmee refereerde hij aan Volkert van der Graaf, de man die in 2002 Pim Fortuyn doodschoot.

Reactie andere politici

Ministers Grapperhaus en Van Engelshoven veroordeelden vrijdag de opmerking van de docent. Andere politici spraken dit weekend hun afschuw uit over het filmpje, zoals ChristenUnie-leider Seegers, PVV-voorman Wilders, GroenLinks-Kamerlid Ă–zdil en burgemeester Halsema van Amsterdam.

Tweede Kamervoorzitter Arib zegt zich grote zorgen te maken dat er wordt opgeroepen tot geweld. Zij benadrukt dat alle gekozen volksvertegenwoordigers hun werk in alle vrijheid moeten kunnen doen. Dat is volgens haar het fundament onder de democratie.

PvdA-leider Asscher noemt in de krant de bedreiging in het filmpje weerzinwekkend en een aanval op de democratie. CDA'er Omzigt typeert het als eng en gevaarlijk. En VVD-fractievoorzitter Dijkhoff wil dat mensen hun frustraties in toom houden. "Discussieer, debatteer, doe mee met een partij, maar dreig nooit."