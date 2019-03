Burgemeester Krimpen: post met naziboeken moet debat uitlokken

"Ik vind dat je wel eens een keer mag terugduwen. Als je het zo interpreteert, dat ik een koppeling maak tussen FvD en nazisme, dan neem ik daar afstand van. Ik voer hiermee een maatschappelijk debat." Vanavond gaat Vroom met partijen uit de regio in gesprek. Zij willen opheldering van de burgemeester.

CDA-leider Buma wilde vanochtend niet ingaan op de kwestie. Dat is volgens Buma een zaak voor de gemeenteraad. De vraag van NOS-verslaggever Ireen Oostveen of er nog plek is voor Vroom in de partij wilde Buma niet beantwoorden.

Het is niet de eerste keer dat Vrooms gedrag via sociale media onder de aandacht komt. Eerder vergeleek hij op Twitter PSV'er Luuk de Jong met huilende clown Bassie.