Politie onderzoekt leus tegen Baudet bij anti-racismedemonstratie

De politie in Amsterdam doet onderzoek naar een oproep van een deelnemer aan de anti-racismedemonstratie in Amsterdam. Op sociale media circuleert een filmpje dat tijdens de demonstratie van gisteren is gemaakt. Een in het zwart geklede demonstrant met een doek voor de mond zingt: "Als je Thierry dood wilt schieten, zeg dan paf." Met Thierry wordt Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet bedoeld.

Uit de beelden is niet duidelijk op te maken of iemand op de oproep reageert. De meesten willen niets zeggen, één deelnemer neemt nadrukkelijk afstand van de oproep. Het filmpje is al tienduizenden keren bekeken. De beelden zijn gemaakt door Up!Network dat naar eigen zeggen een rechts georiënteerd mediaplatform is.

Bekijk hieronder de beelden: