De nieuwe politieke kaart van Nederland: versnippering in beeld

Linkse en rechtse partijen

Op onderstaande kaart is te zien hoe linkse en rechtse partijen het land verdelen als je ze als blokken bij elkaar optelt. Rechts is volgens De Voogd "sterk in religieuze gebieden, maar ook in veel gemeenten die een relatief hoge welvaart kennen, maar niet per se een hoog opleidingsniveau, zoals het Groene Hart."

"Links is vooral groot in de steden, zeker als daar universiteiten zijn, zoals in Amsterdam, Utrecht, Leiden en Groningen. Nog altijd heeft links in het noord-oosten van Nederland veel aanhang. In de industriële gebieden in Zuid-Holland is de positie van links in de laatste twintig jaar verzwakt."

In onderstaande kaart zijn de ChristenUnie en 50Plus bij geen van de blokken meegeteld, omdat ze moeilijk op de links-rechts-schaal zijn in te delen. Hetzelfde geldt voor de regionale partijen, die woensdag vooral in Groningen sterk waren.