Hoogste opkomst in 30 jaar: wat bracht de kiezer naar het stembureau?

Er was dus niet echt sprake van een Baudet-effect als het gaat om de opkomst. Slechts 4 procent van de kiezers die op Forum voor Democratie stemden, was bij de vorige Statenverkiezingen niet gaan stemmen.

"We hadden gedacht: misschien komen er heel veel mensen die al een tijdje de interesse in politiek hebben verloren naar Forum, maar uit het onderzoek van Ipsos blijkt dat niet," zegt Van der Wulp. "Dat percentage lijkt me net te klein om te zeggen dat heel veel mensen nu de weg naar de stembus weer hebben gevonden, en dat dat komt door Baudet. Maar je ziet wel dat die partij enorm leeft."

Mannen, ouderen en hoogopgeleiden

Van iedereen die is gaan stemmen, was 55 procent man en 45 procent vrouw. De opkomst onder ouderen wat het hoogst, onder jongeren het laagst. Omdat er meer ouderen dan jongeren zijn in Nederland, klinkt de stem van de oudere kiezer nu nog sterker door in de uitslag. Verder is ook de stem van de hogeropgeleiden beter vertegenwoordigd omdat zij gemiddeld genomen vaker naar de stembus gaan dan lageropgeleiden.

Volgens (de voorlopige) opkomstcijfers was de opkomst in Utrecht het hoogst: 61,1 procent, bijna 8 procent meer dan in 2015. In Noord-Brabant was de opkomst met 52,3 procent het laagst