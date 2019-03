Baudet in buitenlandse media 'de Nederlandse Trump'

De verkiezingsoverwinning van Forum voor Democratie (FvD) is het buitenland niet ontgaan: ook buitenlandse media analyseren de grote zege van de partij en de man daarachter.

Het Britse persbureau Reuters vergelijkt Thierry Baudet met de huidige Amerikaanse president: net zoals Donald Trump schopt de FvD-leider tegen de gevestigde orde. Ook hebben beide politici volgens het persbureau dezelfde opvattingen op het gebied van cultuur, economie en immigratie, met de onderliggende gedachte van eigen land op nummer één, "Dutch first" in het geval van Baudet.

Het Amerikaanse persbureau AP noemt hem "de nieuwe ster van het rechts populisme", "een politicus die Geert Wilders passeert terwijl hij Latijnse citaten aanhaalt en filosofie leest".

Aanslag in Utrecht

Net als Reuters legt de Duitse krant Die Welt een verband tussen de aanslag in Utrecht en de hoge opkomst van kiezers die op een anti-immigratiepartij stemden. Ook het Duitse persbureau DPA schrijft dat Baudet optimaal profiteerde door als enige de campagne te blijven voeren en de coalitie "mede-verantwoordelijk te maken". Overigens laten cijfers van onderzoeksbureau Ipsos juist zien dat de aanslag waarschijnlijk weinig invloed heeft gehad op het stemgedrag voor de Provinciale Statenverkiezingen.

In Groot-Brittannië benoemt de BBC de kritiek die Baudet kreeg toen hij maandag na het nieuws van de aanslag doorging met campagne voeren. Volgens de Britse omroep is hij bekend van "bizarre stunts die de krantenkoppen halen", zoals zijn optreden in militair tenue in de Tweede Kamer.

'Seksistische dandy'

De site van de Franse zender France 24 bespreekt de persoon achter de partij en zijn opvattingen. Baudet was volgens France 24 een groot voorstander van een nexit, een vertrek van Nederland uit de EU, maar is hij daar recent van teruggekomen. Dat is onjuist, want Baudet wil nog steeds een nexit.

Het Laatste Nieuws omschrijft Baudet als een "seksistische dandy op politieke ramkoers". De Belgische krant verwijst daarvoor naar controversiële uitspraken van de FvD-leider over het andere geslacht, zoals "vrouwen zijn over het algemeen slechter in hun werk en hebben vaak minder ambitie".