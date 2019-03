Aanslag in Utrecht schrikt weinig kiezers af

Ook de keuze voor de partij waarop is gestemd is niet sterk beïnvloed door de aanslag. 11 procent van de ondervraagden zegt dat de aanslag van invloed is geweest op de keuze, 76 procent zegt van niet. 12 procent is neutraal. Hoe de stem is beïnvloed - en of mensen dus misschien van partij zijn gewisseld - is niet te zeggen op basis van deze cijfers.

PVV, FvD en Denk

Mensen die op de PVV, Forum voor Democratie en Denk hebben gestemd, geven het vaakst aan dat hun stem beïnvloed is door de gebeurtenissen in Utrecht. Daarbij is niet te zeggen wat die beïnvloeding precies is geweest: mogelijk hadden ze eerder anders gestemd, maar het kan ook zo zijn dat ze juist gesterkt zijn in hun stem op een van deze partijen.

Bij de mensen die op alle andere partijen hebben gestemd ligt het aantal mensen dat aangeeft beïnvloed te zijn bij hun keuze niet hoger dan 11 procent. Bij stemmers op ChristenUnie en SGP was die beïnvloeding het laagst: zij waren en bleven dus het meest zeker van hun keuze.