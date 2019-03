Forum voor Democratie-kiezers komen vooral van PVV en VVD

Onderzoeksbureau Ipsos vroeg in de enquête ook naar de beweegredenen van kiezers. Ondervraagden die op FvD stemden zeiden in grote meerderheid dat hun stem er eentje was tegen het kabinet. 79 procent van de ondervraagden gaf dat aan.

Als reden om tegen het kabinet te stemmen worden de kosten die de klimaatmaatregelen met zich meebrengen en immigratie en integratie als belangrijkste redenen genoemd. De kosten van de zorg, de kwaliteit van de zorg en de pensioenen worden ook veel genoemd.