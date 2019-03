Wij kiezen de Provinciale Staten, maar hoe kiezen zij de Eerste Kamer?

Wie vandaag stemt voor de Provinciale Staten heeft indirect ook invloed op de landelijke politiek. De Provinciale Statenleden kiezen namelijk over twee maanden de senatoren in de Eerste Kamer.

De Eerste Kamerleden hebben redelijk wat invloed: ze mogen wetten goed- of afkeuren die eerder door de Tweede Kamer zijn aangenomen. De verwachting is dat de regering na de verkiezingen zijn meerderheid in de Eerste Kamer verliest, het wordt dan dus moeilijker om nieuwe wetgeving in te voeren.

Hoe de senatoren worden gekozen door de Statenleden, is een ingewikkeld proces. We leggen het hieronder uit.

Inwoneraantal en Statenleden

Het belangrijkste aspect van de verkiezing is het aantal inwoners per provincie. Het getal dat wordt gebruikt, wordt begin april vastgesteld op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dan zijn er de 570 Statenleden. Hun aantal verschilt per provincie: in Flevoland en Drenthe zijn het er 41, terwijl het er in Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant 55 zijn.

Wellicht valt je al iets op: de dichtstbevolkte provincies hebben meer Statenleden. Wel zo eerlijk want op die manier wegen de stemmen van die provincies ook zwaarder bij de Eerste Kamerverkiezing.

Om de stemwaarde per Statenlid exact te bepalen, wordt het aantal inwoners van een provincie gedeeld door het aantal Statenleden in de provincie maal honderd.